Kühnes Berner Gesetz – Wie der Kanton Bern zum Schweizer Uferweg-Pionier wurde In keinem anderen Kanton sind See- und Flussufer so frei zugänglich. Das verdankt Bern einem einem Polit-Coup, mit dem die SP vor 40 Jahren die Bürgerlichen überrumpelt hat. Stefan von Bergen

Den grossen Berner Seen und der Aare entlang verlaufen wie hier in Hilterfingen am Thunersee durchgängige Uferwege. Das ist dem See- und Flussufergesetz von 1982 zu verdanken. Foto: Christian Pfander

Die zündende Idee kam Kurt Meyer, weil er am Genfersee keinen Badeplatz fand. Anfang der 1960er-Jahre besuchte der Jurist und spätere SP-Regierungsrat aus Roggwil im Oberaargau seine damals in Genf wohnende Partnerin. «Wir wollten mit der Vespa an den See fahren, um zu baden», erzählt der 90-Jährige mit einem Lachen am Telefon. Vor lauter Privatgrundstücken mit Seeanstoss habe es aber kein Durchkommen ans Ufer gegeben.