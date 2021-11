Gut zu wissen – Warum bei Kälte die Nase läuft Unser Riechorgan ist auch eine ausgeklügelte Klima-Anlage mit eingebauten Filtern – ein Wunderwerk, sagen Experten. Stefan Aerni

Den meisten Menschen läuft die Nase bei Kälte – nicht, weil sie krank sind, sondern, damit sie nicht krank werden. Foto: Getty

Gehen wir jetzt im Winter hinaus in die Kälte, dauert es nicht lange, und die Nase fängt an zu laufen. Was viele als lästig empfinden mögen, macht physiologisch durchaus Sinn, wie Michael B. Soyka, Leitender Rhinologe am Universitätsspital Zürich, erklärt: «Die vermehrte Flüssigkeitsabsonderung bei kühlen Temperaturen kommt daher, dass die Nase die Atemluft aufwärmen muss.»

Dies geschehe über die sogenannte Vasodillatation – das heisst über die Erweiterung der Blutgefässe. Die wiederum führt zu einer verbesserten Durchblutung und eben auch zu vermehrter Schleimproduktion.

Ebenfalls zur Sekretbildung tragen physikalische Phänomene bei wie die Kondensation.

Nützlicher Schleim

Dieser Schleimfilm mit all seinen Proteinen und Mucinen (das sind schützende Substanzen im Nasensekret) sorgt dafür, dass Viren und Bakterien leichter aus der Nase befördert werden. Ein Mechanismus, der übrigens auch bei wärmeren Temperaturen spielt; nur fällt er dann weniger auf, weil die Nase die Atemluft nicht erwärmen muss und daher auch weniger Flüssigkeit absondert.

Darum sollte man die Nasenhaare nicht auszupfen Infos einblenden Manche Menschen stören sich an ihren Nasenhaaren, die mit zunehmendem Alter meist besser sichtbar werden. Was also tun? «Man sollte sie jedenfalls nicht ausreissen, da dies zu Infekten führen kann», rät Facharzt Michael Soyka. Gegen ein leichtes Trimmen mit einem Nasenhaarschneider sei jedoch nichts einzuwenden. «Allerdings sollte man sie auch nicht komplett wegrasieren, denn dabei kann man sich verletzen – und dazu eliminiert man erst noch einen hilfreichen Filter.» Sonst braucht eine gesunde Nase nicht viel Pflege. Bei akuten Entzündungen wie einem Schnupfen können jedoch Nasenspülungen mit Salzwasser einen symptomverbessernden Effekt haben. Wer abschwellende Sprays aus der Apotheke oder Drogerie bevorzugt, sollte diese nicht länger als sieben Tage anwenden, da sonst die Schleimhaut geschädigt werden kann.

Damit wir möglichst wenig potenziell schädliche Fremdsubstanzen einatmen, hat die Nase bereits bei ihrem Eingang einen ersten, groben Filter installiert: die Nasenhaare. Die fangen etwa grössere Staubpartikel ab oder auch Insekten.

Weiter oben übernehmen dann die Flimmerhärchen, die wie ein Teppich auf der Schleimhaut liegen, die Feinfilterung: Mit ihrem ständigen Fächeln transportieren sie unerwünschte Partikel in Richtung Rachen, von wo aus sie dann heruntergeschluckt oder ausgespuckt werden können.

«Ein Wunderwerk»

«Unsere Nase ist eigentlich ein Wunderwerk eines Luftkonditioners», sagt Hals-Nasen-Ohren-Spezialist Soyka. «Sie befeuchtet die Einatmungsluft, wenn sie zu trocken ist, wärmt sie im Winter auf, reinigt sie, gibt Moleküle ab, die die Blutgefässe erweitern, und verfügt auch noch über immunologisch wirksames Gewebe.»

Der Experte: Michael Soyka ist Leitender Arzt Rhinologie (Nasenheilkunde) am Universitätsspital Zürich. Seine Spezialgebiete: Rhinoplastiken, Defektrekonstruktion im Gesichtsbereich, Septumperforationsverschlüsse. Foto: PD

Dennoch stösst unsere körpereigene Luftreinigungsanlage gerade jetzt im Winter an ihre Grenzen. Gegen Aerosole – seien sie nun mit Grippeviren belastet oder mit Corona – ist selbst unsere Wundernase manchmal machtlos. «Dann schützen nur eine Maske und Impfungen, wie wir alle es ja seit dieser Pandemie wissen», sagt der Facharzt.

