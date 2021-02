Abstimmung Bahnhof Bern – Warum bei einem Ja alle Bäume am Hirschengraben weichen sollen Weil bei einem Ja der gesamte Hirschengraben neu gestaltet werden soll, will die Stadt nicht nur die störenden Bäume um das Bubenbergdenkmal fällen. Benjamin Bitoun

Bei einem Ja zur Bahnhofsvorlage werden die Bäume am Hirschengraben gefällt. Foto: Adrian Moser

Das rot-grüne Bern will Bäume fällen – ausgerechnet. Kaum ein Punkt aus der Abstimmungsvorlage zum neuen Bahnhofsausgang erhitzt die Gemüter so stark wie die geplante Fällung der zwei Reihen mit Rosskastanien, die den Hirschengraben säumen.

Die teils über hundert Jahre alten Bäume werden beim geplanten Bahnhofsprojekt zum Opfer einer Kausalkette, kritisieren die Gegner der Vorlage. Weil der Ausgang der geplanten unterirdischen Fussgängerpassage beim Hirschengraben an der Stelle zu liegen kommt, wo sich heute die Statue von Adrian von Bubenberg befindet, muss das Denkmal in die Mitte des Parks versetzt werden. Und weil Bubenbergs Sockel zu breit ist, müssen die Bäume am nördlichen Ende des Hirschengrabens weichen.