Die Berner vor dem Weltcup-Winter – Warum Beat Feuz käuflich ist und Luca Aerni nackt posiert Die Skisaison nimmt Fahrt auf und gipfelt in den Klassikern und den Olympischen Spielen. Die hiesigen Athletinnen und Athleten sind ambitioniert. Adrian Horn Peter Berger Philipp Rindlisbacher

Die Freude ist zurück

Sie will wieder angreifen: Joana Hählen hat einen missglückten Winter hinter sich. Foto: Keystone

Reset-Taste drücken, Neustart – so lautet die Devise bei Joana Hählen. Die Lenkerin hat eine Saison zum Vergessen hinter sich mit Platz 11 als Bestergebnis, verpasster WM-Teilnahme und Rückstufung ins A-Kader. Nun soll alles besser werden, und die 29-Jährige sagt: «Ich will wieder Freude haben am Skifahren. Bei mir funktioniert es nur so.»

Der Spass war ein wenig abhandengekommen im vergangenen Winter, die Corona-Einschränkungen trugen das Ihrige dazu bei. Hählen ist eine sehr offene Person, ihr fehlten das Zusammensein im Team, die gemeinsamen Ausflüge, die Ablenkung. «Mir schlug die Situation aufs Gemüt, erst recht, weil es nicht nach Wunsch lief. Nach den letzten Rennen war ich total erschöpft.»