Autovermieterin sei Dank – Warum Bannwil bei den Elektroautos obenaus schwingt Eine neue Informationsplattform zeigt auf: Die Oberaargauer Gemeinde hat den höchsten Anteil an elektrisch angetriebenen Autos im Kanton. Tobias Granwehr

Sind im beschaulichen Oberaargauer Dorf überdurchschnittlich viele Elektroautos unterwegs? Diesen Schluss lassen zumindest die Daten des Astra zu. Foto: Nicole Philipp

Diese Nachricht überrascht: Das ländliche Bannwil mit seinen knapp 700 Einwohnerinnen und Einwohnern weist im Kanton Bern den höchsten Anteil an Elektrofahrzeugen auf. 3,7 Prozent aller Autos in Bannwil sind elektrisch angetrieben. Das sind deutlich mehr als zum Beispiel in Bern (1,2 Prozent), Thun (0,9) oder in Oberaargauer Gemeinden wie Langenthal (1,6), Aarwangen (1,0) und Herzogenbuchsee (1,2).

Diese Zahlen können einer neuen Informationsplattform von WWF und der Geoimpact AG entnommen werden. Die Plattform hat ermittelt, wo Schweizer Gemeinden in ausgewählten Bereichen der Energiewende stehen. Ein Blick auf die Website zeigt, dass Dörfer mit einer ähnlichen Grösse wie Bannwil im Vergleich der Elektrofahrzeuge keine Chance haben: In Walliswil bei Wangen sind es 0,7 Prozent, in Inkwil 0,4 Prozent und in Schwarzhäusern gibt es kein einziges elektrisch betriebenes Auto.