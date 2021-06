Meinung zum Wahl- und Stimmrecht – Warum Ausländerinnen und Ausländer abstimmen sollten Sofia vom Pfeffer-Team hat eine dezidierte Meinung zum Wahl- und Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer auf Bundesebene. Sofia Eggler

Auch Ausländerinnen und Ausländer sollten ihre Wahl- und Stimmzettel in die Urne legen können, findet Sofia vom Pfeffer-Team. Foto: Sigi Tischler (Keystone)

Vor 50 Jahren erkämpften sich die Frauen in der Schweiz das Stimmrecht. Ein historischer Sieg. Doch nun steht ein nächster Schritt an. Der Grundsatz der Demokratie, auf den wir in der Schweiz so stolz sind, gilt nämlich nicht vollumfänglich. Noch immer sind in der Schweiz gemäss dem Bundesamt für Statistik mehr als eine Million Menschen nicht stimmberechtigt – oder mehr als 14 Prozent aller über 18-Jährigen in der Schweiz.

Der Grund liegt darin, dass sie keinen Schweizer Pass haben. Wir Schweizerinnen und Schweizer sind sehr stolz auf unseren demokratischen Rechtsstaat. Doch ist der demokratische Grundgedanke wirklich in allen Bereichen gewährleistet?