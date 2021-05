Oberländer Schulen – Warum auf die Massentests gespuckt wird Wöchentlich werden Berner Schulkinder auf das Coronavirus getestet. Doch nicht alle Oberländer Gemeinden stehen dem Angebot des Kantons positiv gegenüber. Christoph Buchs

Corona-Schnelltests an Volksschulen: Eine Schülerin sammelt die Spuckproben ein. Foto: Franziska Rothenbühler

Am 3. Mai fiel der Startschuss der Covid-19-Testreihe an Volksschulen. Die Idee dieses Projekts: Einmal pro Woche spucken die Schülerinnen und Schüler gestaffelt in einen Behälter, wobei mehrere Proben gemeinsam zu einem Pool zusammengeführt und noch am gleichen Tag analysiert werden. Fällt eine Poolprobe positiv aus, werden die betroffenen Schülerinnen und Schüler in Quarantäne geschickt und am Folgetag einem Zweittest unterzogen. Hauptziel des Projekts, das den Kanton Bern 2,7 Millionen und den Bund eine zusätzliche Million Franken kostet: Infektionen frühzeitig erkennen, um Schliessungen von Klassen oder ganzen Schulen verhindern zu können.