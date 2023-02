Bauen in Bern – Warum Architektur mehr als Geschmackssache ist Die Architektin Sonja Huber zeigt auf einem Spaziergang durch Bern, wie gutes Bauen heute geht. Naomi Jones Nicole Philipp (Bilder)

«Ob eine Farbe gefällt, hängt vom Geschmack ab, ob sie mit den Farben der Umgebung harmoniert, aber nicht», sagt die Architektin und Architekturkritikerin Sonja Huber. Foto: Nicole Philipp

Was ist gute Architektur? In der Stadt Bern wird derzeit viel gebaut und über die ästhetische Qualität der Neubauten gestritten, etwa über die frisch bezogene Überbauung des Tramdepots Burgernziel. Eine der ersten Kritikerinnen war die Architektin Sonja Huber zusammen mit ihrer Kolumnen-Partnerin Bettina Gubler. Auf einem Spaziergang durch Bern erklärt Huber anhand von drei Beispielen, weshalb gute Architektur mehr als Geschmacksache ist und was sie beim Burgernziel vermisst.