Jugendseite «Pfeffer» – Warum alte Leitungen ersetzt werden müssen Zwischen der Schulstrasse 64 und der Buchholzstrasse 47 werden die Rohre ersetzt. Die

Jugendreporter haben die Baustelle der Energie Thun AG besucht. Aaron Jakob , Zoe Luginbühl , Joana Müller

Auf den ersten Blick ist klar: Diese Leitungen müssen ersetzt werden. Foto: Jugendreporter

Zwischen der Schulstrasse 64 und der Buchholzstrasse 47 in Thun werden Leitungen ersetzt. Markus Drollinger, Angestellter der Energie Thun, erklärt, was auf der Baustelle gemacht wird: Die Bauarbeiter müssen diverse Rohre ersetzen, weil sich nach einiger Zeit Kalk in den Wasserleitungen angesetzt hat.