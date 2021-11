Kommentar zu den neuen Adele-Songs - Warum Adeles Ex-Mann ein armer Tropf ist

Da war die Welt noch in Ordnung: Adele und Simon Konecki an den Grammy-Verleihungen 2017. Foto: Getty

Von überall schallt einem derzeit der gewaltige Herzschmerz von Adele Adkins, 33, Sängerin aus London und wohnhaft in Hollywood, entgegen. Im Lift und in Warenhäusern, aus dem Radio und aus Autos; bald werden einen auch vermeintliche Gesangstalente an allerhand Anlässen damit plagen.

Mit dem Album «30», erklärte Adele, verarbeite sie ihre gescheiterte Ehe. «Aaah», seufzte die Welt ergriffen, vergoss kollektiv Tränen und liebte die Balladenqueen noch mehr als ohnehin schon. Das Entzücken über ihr Comeback war so gross, dass niemand nach Simon Konecki fragte. Dabei hätte er am meisten Grund zum Weinen, schliesslich wurde er von Adele verlassen.