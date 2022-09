Höchster Strom­preis-Anstieg im Kanton – Warum Aarberg der Strompreis­hammer trifft In der Seeländer Gemeinde verdreifacht sich der Strompreis. Wie konnte es dazu kommen? Und wie reagiert die Bevölkerung? Michael Bucher

Die Bewohnerinnen und Bewohner von Aarberg müssen den höchsten Strompreisanstieg im Kanton Bern hinnehmen. Foto: Adrian Moser

Wer sich ein Bild von der Stimmung in der Bevölkerung machen will, begibt sich am besten in eine Dorfbeiz. In eine wie den Hirschen in Aarberg. Dort herrscht am Mittwochvormittag auf der Terrasse schon etwas Betrieb. Es wird hauptsächlich Kaffee getrunken, während ein paar gesetztere Herren bereits zur Stange Bier greifen. Ob sie damit den Ärger herunterspülen? Verständlich wäre es, nach dem Preishammer, der die Aarbergerinnen und Aarberger am Vortag traf.