Werkleitungen werden ersetzt – Wartezeiten sind vorprogrammiert Ab Montag, 9. November, werden im Trottoir entlang der Hilterfinger Staatsstrasse zwischen dem Hotel Bellevue bis zur Einmündung Bällizgasse diverse Werkleitungen ersetzt. Das führt zu Verkehrsbeschränkungen.

Wie auf diesem Symbolbild sollen auch in Hilterfingen Werkleitungen ersetzt werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mai 2021 und haben Verkehrseinschränkungen zur Folge. Foto: PD

«Die Werkleitungen entlang der Staatsstrasse, von der Einmündung Chartreusestrasse bis zur Gemeindegrenze Oberhofen, sind allgemein in einem schlechten Zustand und müssen ersetzt werden», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Der Souverän habe dafür im Jahr 2019 die notwendigen Verpflichtungskredite in der Höhe von 1,94 Millionen Franken bewilligt. Der Leitungsersatz erfolge in mehreren Etappen. Bereits ausgeführt sind die Etappen in den Bereichen der Bushaltestellen Eichbühl, Stationsstrasse und Kirche.

Im bevorstehenden Abschnitt, ab Hotel Bellevue bis zur Einmündung Bällizgasse, wird nun ab 9. November neben den gemeindeeigenen Leitungen auch ein Teil der bestehenden Rohranlage der BKW Energie AG ersetzt. Die Arbeiten erfolgen in mehreren kurzen Abschnitten, um die Verkehrsbeschränkungen möglichst gering zu halten. Soweit möglich würden grabenlose Verfahren eingesetzt, schreibt die Gemeinde. Wo dies nicht möglich sei, müsse die Sanierung konventionell mit Leitungsgraben ausgeführt werden.

Arbeiten dauern bis Mai 2021

Ausserhalb der Arbeitszeiten bleibt die Staatsstrasse grundsätzlich zweispurig befahrbar. «Während der Arbeitszeiten sind örtliche Behinderungen im Bereich der Baugruben möglich», teilt die Gemeinde weiter mit. Es erfolge eine Verkehrsregelung durch den Verkehrsdienst. Die Fussgänger werden auf das bergseitige Trottoir umgeleitet.

«Die beauftragten Unternehmungen sind bemüht, die unumgänglichen Emissionen und Behinderungen für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie für sämtliche Verkehrsteilnehmenden so gering wie möglich zu halten.» Die Gemeinde Hilterfingen in ihrer Mitteilung

Die Bauarbeiten enden voraussichtlich im Mai 2021. Zwischen dem 19. Dezember und Mitte Januar 2021 ist der Bau eingestellt. «Die beauftragten Unternehmungen sind bemüht, die unumgänglichen Emissionen und Behinderungen für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie für sämtliche Verkehrsteilnehmenden so gering wie möglich zu halten», so die Gemeinde.

pd/don