Artenförderung im Grossen Moos – Warten auf den Kiebitz – den seltenen Vogel Im intensiv genutzten Landwirtschaftsgebiet haben verschiedene Vogelarten einen schweren Stand. Beim Kiebitz und der Grauammer gibt es nun kleine Lichtblicke. Hans Ulrich Schaad

Halten Ausschau nach dem Kiebitz (v. l.): Nationalratspräsident Andreas Aebi, Birdlife-Geschäftsführer Raffael Ayé sowie die beiden Projektbetreuer Stephan Strebel und Paul Mosimann. Foto: Beat Mathys

Der Kiebitz sollte eigentlich einer der Hauptdarsteller sein an diesem frühen Morgen zwischen Ins und Sugiez. Doch bevor die Schar aus Fachleuten, Medienschaffenden und mit Nationalratspräsident Andreas Aebi (SVP) ihre Fernrohre und Kameras in Stellung bringt, hat sich der Feuchtgebiet liebende Vogel aus dem Staub gemacht. Und lässt sich in der «Churzeile» nicht mehr blicken. Nur einzelne Warnlaute sind zu hören. Er überlässt das Feld Artgenossen wie Neuntöter oder Feldlerche.

Stattdessen erzählen die Vertreter der Organisation Birdlife Schweiz, warum sie ausgerechnet zu dieser rund sechs Hektaren grossen Fläche – das entspricht rund acht Fussballfeldern – geladen haben. Auf diesem Feld liessen sich im März 2017 nach einem nassen Februar mehrere Kiebitze nieder und begannen mit der Balz.