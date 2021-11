Nur für Stunden behördlich geschlossen – Warnschuss für Berner Schnelltest-Discounter Die Gesundheitsdirektion lässt Testzentren schliessen, doch nur Stunden später dürfen diese wieder öffnen: Was steckt dahinter? Carlo Senn

Jan Kamarys ist Betreiber des Clubs Le Ciel und Leiter eines Corona-Schnelltest-Centers. Foto: Adrian Moser

Die bernischen Behörden setzen den Test- und Clubbetreiber Jan Kamarys unter Druck. Der grösste Anbieter von «Freizeittests» muss seine Zentren per sofort schliessen. Das vermeldet die Gesundheitsdirektion (GSI) am Mittwochmittag. Damit würden dem Kanton Bern von einem auf den anderen Tag grosse Testkapazitäten fehlen. Kamarys kann mit seiner Medica Care im Berner Club Le Ciel rund 800 bis 1000 Tests durchführen. Weitere Zentren betreibt er in Thun, Biel und Langnau. Seine Tests sind beliebt, weil sie mit 20 Franken deutlich günstiger sind als bei anderen Anbietern. Doch nur wenige Stunden später darf Kamarys seine Zentren wieder öffnen. Was ist passiert?