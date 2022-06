Wasserversorgung Region Thun – Waret AG wartet weitere Entscheide ab Quellen und Reservoirs sollen dereinst durch die Waret AG betreut werden. Nach dem verschobenen Entscheid dazu in Steffisburg, berät sich nun der Verwaltungsrat. Franziska Streun

Wasser ist ein lebensnotwendiges Gut: In der Region Thun wird derzeit in einigen Gemeinden geprüft, ob die Primäranlagen durch die Wasserversorgung Region Thun AG (Waret AG) betreut werden. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die Primäranlagen in der Wasserversorgung, also etwa Quellen und Reservoirs, sind ein Gut von höchster Wichtigkeit für jede Gemeinde, und entsprechend sorgt ein aktuelles Projekt für umfassende Diskussionen. Dieses sieht vor, in Thun, Steffisburg, Hilterfingen und Heimberg sowie in kleinen Teilen auch innerhalb des 17 Gemeinde umfassenden Blattenheid-Verbands Primäranlagen der Wasserversorgung Region Thun zu übergeben. Die Geschäftsstelle der Waret AG wird im Mandat durch die Energie Thun AG geführt.