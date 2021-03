Toter und Verletzter in Kiental – War es zweimal derselbe Täter? Der Fall eines mutmasslichen Tötungsversuchs beim Pochtenfall im November 2019 weist Parallelen zu einem Leichenfund ein paar Monate zuvor auf. Ein Mann befindet sich deshalb im vorzeitigen Strafvollzug. pd/cb UPDATE FOLGT

Die Griesalp im Kiental. Hier in der Nähe wurde am 5. November ein verletzter Mann aufgefunden. Foto: Bruno Petroni

Am 5. November 2019 traf ein Autolenker unterhalb der Griesalp in Kiental einen durchnässten Mann an, der angab, von einer Drittperson in ein Tobel gestossen worden zu sein. Der Verletzte wurde in der Folge durch eine Polizeipatrouille für die medizinische Versorgung ins Spital gebracht.

Anlässlich von Einvernahmen wiederholte der heute 29-jährige Mann die gegenüber dem Autolenker gemachten Schilderungen. Demnach war er am Vortag mit einem ihm bekannten Mann in der Region Kiental unterwegs gewesen, um angeblich Vermessungen durchzuführen. Gemäss den Aussagen wurde er dabei, als sie sich oberhalb des Pochtenfalls aufhielten, vom Bekannten unvermittelt in die dortige Schlucht gestossen. Daraufhin stürzte er einige Meter in die Tiefe. Er konnte sich auf einen Felsvorsprung retten, wo er die Nacht über ausharrte.

Am nächsten Morgen gelang es ihm schliesslich, aus der Schlucht zu klettern und den vorbeifahrenden Autolenker um Hilfe zu fragen. Der mutmassliche Täter, ein heute 63-jähriger Schweizer, wurde noch am gleichen Tag angehalten und schliesslich durch die zuständige Staatsanwaltschaft verhaftet.

Zweimal derselbe Täter?

Wie nun die Kantonspolizei bekannt gibt, offenbarten die Umstände des Falls gewisse Parallelen zu einem Todesfall vom 25. Mai 2019. Damals war ein lebloser Mann im Gornernbach in Kiental aufgefunden worden. «Es hatten sich im Zuge der getätigten Ermittlungen und der rechtsmedizinischen Untersuchungen zu diesem Zeitpunkt allerdings keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung ergeben», so die Kantonspolizei.

Aufgrund des Verdachts, dass zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang bestehen könnte, und weil in der Folge auch nicht ausgeschlossen werden konnte, dass dem Todesfall möglicherweise ein Delikt zugrunde lag, wurde der Fall erneut aufgenommen und es wurden weiterführende Ermittlungen getätigt.

Dabei zeigte sich, dass sich der 63-Jährige und der im Mai 2019 Verstorbene ebenfalls gekannt haben dürften und sie offenbar kurz vor dem Todeszeitpunkt noch in Kontakt gestanden waren. «Gestützt auf sämtliche Erkenntnisse, die aus den umfangreichen Ermittlungen resultierten, erhärteten sich die Verdachtsmomente, dass der 18-jährige verstorbene Afghane Opfer eines Tötungsdelikts geworden sein dürfte und es sich beim heute 63-jährigen Schweizer auch in diesem Fall um den mutmasslichen Täter handelt.»

Daher wurde in der Folge unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland ein Verfahren unter anderem wegen vorsätzlicher Tötung sowie versuchter vorsätzlicher Tötung geführt. Die diesbezüglichen polizeilichen Ermittlungen nahmen mehrere Monate in Anspruch und sind bereits beendet.

Sobald die Staatsanwaltschaft ihrerseits die umfassenden Untersuchungen abgeschlossen und die vorliegenden Verdachtsmomente eingehend geprüft hat, wird sie beim zuständigen Gericht Anklage erheben. Die rechtliche Beurteilung obliegt sodann der Justiz. Der Beschuldigte befindet sich inzwischen im vorzeitigen Strafvollzug.