Schweizer stützt Verdacht mit Video – War die Unglücks-Seilbahn von Stresa seit Jahren manipuliert? Die Notbremsen an der Gondel sollen bereits vor Jahren blockiert worden sein. Darauf deuten Videoaufnahmen hin.

Der Unfallort am Monte Mottarone: 14 Menschen verloren beim Gondel-Absturz ihr Leben. Keystone

An der Unglücksseilbahn von Stresa könnten schon seit Jahren die Notbremsen manipuliert sein. Darauf deuten Videoaufnahmen eines Schweizers hin, über die das ZDF berichtet. Michael Meier hat seine Filme über die Seilbahn am Lago Maggiore auf Youtube veröffentlicht. Auf den Aufnahmen aus den Jahren 2014 und 2018 sind jeweils dieselben Zangengabeln («Forchettoni») zu sehen, die die Notbremsung an der Seilbahn auch am Unglückstag verhindert haben sollen.

Das Reportagemagazin «Frontal21» des ZDF hat sich nun mit Meier in Verbindung gesetzt. Dieser hat selbst jahrelang in der Branche gearbeitet. Seine Erkenntnisse haben die Reporter mit dem Seilbahnexperten Gabor Oplatka geteilt, der lange den Bereich Seilbahntechnik an der ETH leitete. Beide Männer sind überzeugt, dass die Seilbahnbetreiber diese Lösung, die eigentlich nur für Wartungsarbeiten vorgesehen ist, über einen längeren Zeitraum verwendet haben. «Offensichtlich hat man das praktiziert. Und bis jetzt Glück gehabt, weil ein Zugsachschaden ja relativ selten vorkommt», sagt Oplatka.

Bisher hat der zuständige Techniker der Bahn laut ZDF nur zugegeben, die Notbremsen im April und Mai mit den Gabeln ausser Kraft gesetzt zu haben.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.