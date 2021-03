Velodemo beim Bollwerk – War die Polizeiblockade wirklich nötig? Weil die Polizei am Montagabend eine Velodemo einkesselte, ging beim Bollwerk zwei Stunden lang nichts mehr. Die Polizei reagiert auf Kritik an der Verhältnismässigkeit. Michael Bucher

Bizarre Szene: Die eingekesselten Demoteilnehmerinnen und -teilnehmer fahren innerhalb der Absperrung im Kreis. Video: Jürg Spori

Wer am Montagabend vom Breitenrain oder der Lorraine her Richtung Bahnhof unterwegs war, musste viel Geduld aufbringen. Denn während zweier Stunden war das Bollwerk komplett blockiert, was zu einem grossen Rückstau führte. Von 18.30 bis 20.30 Uhr waren laut Bernmobil die Linien 11, 20 und 21 unterbrochen. Grund für das Ärgernis aus Pendlersicht war eine unbewilligte Velodemo gegen Polizeigewalt, welche von einem Grossaufgebot der Kantonspolizei just auf der vielbefahrenen Strasse am Bollwerk eingekesselt wurde.

Polizei spricht von «Unberechenbarkeit»