Fussballfans vor dem Obergericht – War die Mitnahme des FC-Thun-Schals Raub? Das Regionalgericht Oberland hatte auf Raub entschieden. Das Obergericht rollte am Dienstag den Fall um einen FC-Thun-Schal wieder auf. Anne-Marie Günter

Thuner Fans jubeln mit FC-Thun-Schals – was nicht immer allen YB-Fans passt … Archiv BOM



Eigentlich, so hörte es sich gestern beim Obergericht an, wars eine Konfrontation, die wahrscheinlich des Öfteren vorkommt. Allerdings wurde einer der Beteiligten so erheblich verletzt, dass er im Spital behandelt werden musste. Untersuchungen liefen, und schliesslich verurteilte das Regionalgericht Berner Oberland am 28. April 2021 zwei junge Männer, einen wegen einfacher Körperverletzung und Raub und einen wegen Raub. Geraubt wurde ein FC-Thun-Schal.