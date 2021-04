Heftige Vorwürfe gegen Michel Foucault – War der Starphilosoph pädophil? Was für ein Skandal: Der meistzitierte Wissenschaftler, Michel Foucault, soll Buben missbraucht haben. Stimmen die Vorwürfe? Eine Spurensuche bei Zeitzeugen und Experten. Andreas Tobler

Hatte er Sex mit Buben auf Gräbern in Tunesien? Der französische Philosoph Michel Foucault im April 1977. Foto: David Burnett / Contact Press Images

Die Bombe platzte abends im französischen Fernsehen: «Foucault war pädophil?», fragt der Moderator. «Ja», sagt Guy Sorman, Michel Foucault habe mit Kindern «verabscheuungswürdige Dinge» getan.

Seine Vorwürfe präzisierte der Publizist und Politberater Guy Sorman, der unter anderem für die Präsidentschaftskampagne von Jacques Chirac arbeitete, Ende März in einem Interview mit der englischen «Sunday Times»: An Ostern 1969 habe er mit Freunden Foucault in Sidi Bou Said besucht, einer Stadt in der Nähe von Tunis, wo der französische Philosoph Ende der 1960er zwei Jahre lang lebte. Kinder seien hinter Foucault hergerannt. «Wie wäre es mit mir? Nimm mich, nimm mich!», hätten sie gerufen.