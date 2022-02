Das grosse Corona-Interview – War das wirklich die letzte Pandemie, Mr. Gates?

Bill Gates im grossen Corona-Interview – War das wirklich die letzte Pandemie, Mr. Gates? Er war der frühe Warner, wurde angefeindet und meldet sich jetzt mit dem Blick in die Zukunft zurück. Überraschende These: Es könnte die letzte Pandemie gewesen sein. Wie erklärt er das? Christina Berndt , Stefan Kornelius

«Ich hatte gehofft, dass eine Pandemie die Leute zusammenbringt, statt sie auseinanderzutreiben»: Bill Gates nennt die Desinformation, in deren Fokus er geriet, frustrierend. Foto: Elaine Thompson (AP Photo via Keystone)

Wer mit dem Microsoft-Gründer und Philanthropen Bill Gates per Video verabredet ist, nutzt natürlich die Plattform Teams, das steht ausser Zweifel. Gates sitzt ausweislich der Computerkennung im «Fishbowl», also dem Goldfischglas, das seinen Namen möglicherweise dem Fischaugenobjektiv der Kamera zu verdanken hat. Jedenfalls ist der Raum weiss und gekrümmt, während der Gründer der Bill & Melinda-Gates-Stiftung in seiner Standarduniform – blauer Pullover über Hemd – die Fragen beantwortet.