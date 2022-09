«Wow! Der muss ja ziemlich wichtig gewesen sein.» Swissmint

Marsmensch 1: Wie hiess die Stadt, wo wir gelandet sind? Als hier noch Menschen lebten?

Marsmensch 2: Roger City.

Marsmensch 1: Und das Land?

Marsmensch 2: Helvetische Republik Federer.

Marsmensch 1: Interessanter Name. Die Statuen, die hier überall herumstehen – dieser Typ mit dem lieblich und gleichzeitig triumphierend wirkenden Grinsen … Wer ist das?

Marsmensch 2: (konsultiert sein intergalaktisches Handy) Ah, das ist eben der, nach dem alles benannt ist. Jemand schrieb damals in einer Zeitung, nur dieser eine Mann hätte das Land vor dem politischen Auseinanderbrechen retten können. In einer anderen Zeitung stand sogar, er habe eine Illusion von Vollkommenheit vermittelt.

Marsmensch 1: In einer was?

Marsmensch 2: In einer Zeitung. Das gab es dann wenig später nicht mehr. Und jemand schrieb in einem Ding namens Twitter: «Was für ein Werk. Was für ein Geschenk.»

«Die Statuen, die hier überall herumstehen …» Glyn Kirk (AFP)

«Wer ist das, nach dem alles benannt ist?» Foto: BZ

Marsmensch 1: Wow! Dann muss der ja ziemlich wichtig gewesen sein. Ein Religionsstifter? Ein Heiliger? Oder ein Sektenguru? Was genau hat er gemacht?

Marsmensch 2: Da steht was von Tennis.

Marsmensch 1: Was ist das?

Marsmensch 2: (liest vor) «Ein auf dem ehemals bewohnten Planeten Erde populäres Spiel, bei dem ein zwischen 55 und 59,4 Gramm schwerer gelber oder weisser Filzball mittels spezieller Schläger über ein Netz gespielt werden musste, worauf ihn der Gegner zurückzuspielen versuchte. Das Spiel war von variabler Länge, konnte aber auch fünf Stunden und mehr dauern.»

Marsmensch 1: Was? Aber nicht im Ernst!

Marsmensch 2: Das steht hier.

Marsmensch 1: Und nach jemandem, der einem solchen Spiel sein Leben gewidmet hat, wurde alles benannt?

Marsmensch 2: Offensichtlich. Hier steht auch: «Die besten Spieler erhielten für ein einziges gewonnenes Spiel ein Mehrfaches von dem, was die meisten anderen Erdenbewohner in ihrem ganzen Leben verdienten.» Aber kannst ja selber lesen.

Marsmensch 1: Nein, danke. Kein Wunder, sind die alle ausgestorben.



