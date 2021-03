Friedhofsdebatte im GGR Steffisburg – War das der letzte Sturm um die letzte Ruhe? Das neue Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Eichfeld liess in den letzten Tagen die Emotionen hochgehen. Das Parlament war sichtlich um Entkrampfung bemüht. Marco Zysset

Friedhof Eichfeld in Steffisburg: Diese Parzelle soll für das neue Gemeinschaftsgrab genutzt werden. Foto: Patric Spahni

Gut ein Drittel der Menschen, in den letzten 10 Jahren in Steffisburg bestattet wurden, haben ihre letzte Ruhe im Gemeinschaftsgrab gefunden. Im Gegensatz zu früher habe das Gemeinschaftsgrab «in der heutigen Gesellschaft eine wichtige Bedeutung.» Das bestehende Gemeinschaftsgrab aus dem Jahr 1994 entspreche nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen. Dasselbe gilt für die Parkplätze beim Friedhof: Fünf stehen aktuell zur Verfügung – zu wenig, müssen bei Bestattungen doch immer wieder Autos bei den Schulhäusern in der Umgebung parkiert werden.

Langjährige Planung