Was geht? Unsere Ausgehtipps – Wann wirds mal wieder richtig Sommer? Das «Openair am Bielersee» lädt am Wochenende zum Baden und Musikhören ein, die Berner Museen locken mit Gratiseintritten. Mirjam Comtesse , Michael Feller

So soll es am Open Air in Vinelz ab Freitag idealerweise aussehen. Musikfans dürften sich aber an einzelnen Regenschauern nicht stören. Foto: zvg

Ein Musikfestival am Bielersee

Die Berner Willibald treten am Wochenende in Vinelz auf. Foto: Nicole Philipp/Tamedia AG

Vom 6. bis am 8. August findet das «Openair am Bielersee» auf der Strandwiese Vinelz statt. Die Philosophie hinter dem Festival lautet «Klein, fein, unabhängig und anders». Entsprechend sieht das Programm aus. Anstelle von weltbekannten Bands treten aufstrebende Musikerinnen und Musiker auf, die als Geheimtipp gelten. Dazu gehören bei der aktuellen Ausgabe etwa die Berner Rocker Willibald, die Ostschweizer Reggaeband Jar und die Lausanner Rocker The Giant Robots.

Das Open Air bietet aber mehr als Musik, ein reichhaltiges Rahmenprogramm am Samstag soll auch Familien mit Kindern und Badegäste anlocken. So werden unter anderem Jongleure und Feuerspucker für Unterhaltung sorgen.

Openair am Bielersee: 6. bis 8.8., Standwiese Vinelz, Biel. www.openairambielersee.ch

Ein Freibillett für alle Berner Museen

«Hund» von Sergej Jensen Bild: zvg

Was für ein Museumswetter: So könnte man die meteorologische Lage des Sommers auch deuten. Gut also, ist im August der Eintritt am Samstag gratis. Wie in den vergangenen Jahren machen bei der Aktion 17 Berner Museen mit. Hier gehts zur Liste der Museen: www.museen-bern.ch.

Auch die Kunsthalle Bern ist bei der Aktion dabei. Sie feiert zudem am 6. August die Eröffnung der neuen Ausstellung «Sergej Jensen». Der gebürtige Däne lebt heute in Berlin und New York. Er ist bekannt für seine abstrakten Gemälde, die er aus gebrauchten, nur teilweise bemalten Textilien anfertigt. Diese bezeichnet er als «Gemälde ohne Farbe».

Gratis ins Museum: 7., 14., 21., 28. August, diverse Museen in und um Bern.

Vernissage «Sergej Jensen»: 6.8., 18–21 Uhr, Kunsthalle, Bern. www.kunsthalle-bern.ch

Ein Abendspaziergang im Eichholz

Freiwillige entfernen Neophyten. Bild: Sabina Bobst

Das Pro-Natura-Zentrum Eichholz lädt zu einem Spaziergang durchs Quartier ein, bei dem es auf die Suche nach Neophyten geht. Das sind Pflanzen, die erst nach der Entdeckung Amerikas bei uns eingeführt wurden und danach verwildert sind. Einige breiten sich stark aus und verdrängen die einheimische Flora. Die Biologin Claudia Huber wird nicht nur auf die Pflanzen hinweisen, sondern auch erklären, wie man sie bekämpfen kann.

Quartierführung: 11.8., 17.30 bis 19 Uhr, Start: Pro-Natura-Zentrum Eichholz, Strandweg 60, Wabern, Anmeldung nötig: www.pronatura-be.ch/de/kalender-agenda

Ein Konzert im Botanischen Garten

Das Café Fleuri im Botanischen Garten in Bern lädt zu einem Konzert in grüner Umgebung. Foto: Franziska Rothenbühler

Die «Out Sessions» stehen für Konzerte an den ungewöhnlichsten Orten: auf der Alp, im fahrenden Car, auf dem Friedhof, auf einem Katamaran, im Wald. Dieses Mal findet die Reihe von Everest Records im Café Fleuri im Botanischen Garten statt. Beim Konzert verweben sich die Celloklänge von Carlo Niederhauser mit Werner Haslers Synthesizern live vor Ort und generieren einen warmen, oft spacigen Sound.

Konzert: Di, 10.8., Café Fleuri, Botanischer Garten, Bern. Infos und Reservation : www.cafefleuri.ch

Ein doppeltes Tanzstück in der Dampfzentrale

Szene aus «2x». Foto: Sabine Burger

Der Verein Beweg-Grund, der den inklusiven Tanz von Menschen mit und ohne Behinderung fördert, zeigt in der Dampfzentrale zwei neue Kurzstücke: Das performative Hörstück «Was ich schon immer mal auf der Bühne machen wollte» ist ein in surreale Bilder umgesetzter Bühnentraum junger Erwachsener. «gliich |anders: variiert» bringt Livemusik und Darstellende unterschiedlichen Alters und mit vielfältigen Körperlichkeiten auf die Bühne. Vermeintlich fixe Strukturen, wie getanzt wird, wer tanzt, werden offengelegt, hinterfragt und neu gefüllt.

Theater: «2x», 6.8. 20 Uhr, 7. 8., 11 Uhr und 20 Uhr, Dampfzentrale, Bern, www.dampfzentrale.ch

