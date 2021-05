Wenn das Feierabendbier lockt: Gäste am Limmatquai in Zürich.

Tobias Rüther ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin (DGS). Seit 20 Jahren arbeitet er in einer Klinik in München. Im Interview spricht er über Kokain, Alkohol, «Erlaubnis erteilende Gedanken» und die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Herr Rüther, ein toller Job, ein gutes Einkommen und dann mit einem Kokainproblem bei Ihnen in der Klinik. Was bringt Menschen in diese Lage?

Es ist oft der Druck, unter dem sie stehen, den sie sich häufig selber machen. Viele wollen ihr Leben maximal verdichten und sich optimieren. Das geht mit Kokain, aber nicht lange.