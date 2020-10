Herbstserie Grenzen – (Wann) wächst Thun über seine Grenzen hinaus? Vor 100 Jahren gab es in Thun die letzte Eingemeindung. Die Stadt hat das Ziel, Fusionen aktiver anzugehen – wartet nun aber auf den Kanton. Michael Gurtner

Thun mit der Stockhornkette im Hintergrund. Durch Fusionen mit umliegenden Gemeinden könnte sich das Stadtgebiet vergrössern. Foto: Christoph Gerber

Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Beim Thema Fusionen gehen die Emotionen hoch. Beispiel gefällig? Der Stadtpräsident beteuert in der Zeitung selbstbewusst, die äussere Entwicklung von Thun sei nicht abgeschlossen, und plädiert für den Zusammenschluss. Seine Gegner fahren in einem Inserat grobes Geschütz auf und poltern: «Wer nicht will, dass sich Thun sein eigen Grab schaufelt, der stimme Nein, Nein, Nein und noch einmal Nein!» So geschehen anno 1919, als es darum ging, ob Strättligen eigenständig bleiben oder sich der Stadt Thun anschliessen soll.