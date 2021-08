Geldblog: Wohneigentum – Wann steigen die Hypozinsen wieder? Falls die Teuerung zunimmt, gerät die Nationalbank unter Zugzwang. Wer das Zinsrisiko nicht tragen will, kann eine Festhypothek wählen. Martin Spieler

Hypotheken sind so günstig wie noch nie: Einfamilienhäuser in Seuzach ZH. Foto: Marc Dahinden

Ich bin mir unschlüssig, ob ich auf eine Saron-basierte Hypothek oder auf eine Festhypothek auf über fünf Jahre setzen soll. Die Zeichen stehen aus meiner Sicht tendenziell eher auf steigende Zinsen, aber dennoch ist es nicht ganz klar. Was ist Ihre unabhängige Markteinschätzung? Leserfrage von M. N.

Vor allem in den USA geht die Angst vor steigenden Zinsen um und verunsichert die Anlegerinnen und Anleger an der Wall Street. Bei uns indes hält sich die Angst vor anziehenden Zinsen in engen Grenzen. Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Thomas Jordan, hat klar signalisiert, dass es ihm mit einem Zinsanstieg überhaupt nicht eilt.

Die SNB stuft den Schweizer Franken weiterhin als hoch bewertet ein. Vor diesem Hintergrund kann sie sich einen Alleingang in Sachen Zinsen schlicht nicht leisten. Bei ihrer Geldpolitik ist die Nationalbank stark von der Europäischen Zentralbank abhängig. Würde die SNB vorpreschen und die Zinsen noch vor der EZB anheben, würde der Franken noch teuer. Genau dies allerdings versucht die Nationalbank seit Jahren mit milliardenschweren Interventionen zu verhindern.

Auch die Europäische Zentralbank hat klar signalisiert, dass sie noch länger an den historisch tiefen Zinsen festhalten möchte. Zwar hat sich die Konjunktur auch in Europa erholt, und die Teuerung ist nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland stärker gestiegen. Noch ist der Aufschwung aber fragil. Sollte es wegen der Corona-Mutationen plötzlich wieder deutlich höhere Corona-Fallzahlen quer durch ganz Europa geben, könnte sich die konjunkturelle Perspektive rasch wieder verschlechtern.

Für langfristig tiefe Zinsen in Europa gibt es auch politische Gründe: Im Zuge der Corona-Krise sind die Schuldenberge in Europa – und übrigens auch sonst auf der Welt – noch mehr in die Höhe geklettert. Der Schuldendienst würde mit höheren Zinsen deutlich teurer. Viele Länder – so etwa das hoch verschuldete Italien – könnten sich diesen Schuldendienst mit höheren Zinsen erst recht nicht leisten.

Über kurz oder lang muss mit höheren Zinsen gerechnet werden.

Diese Konstellation führt dazu, dass die Zinsen auch bei uns sicher in diesem Jahr und wohl auch im nächsten Jahr weiter tief bleiben. Die interessantere Frage ist, was danach passiert. Ich gebe Ihnen Recht, dass über kurz oder lang mit höheren Zinsen gerechnet werden muss. Sollte nämlich die Teuerung auch bei uns stärker als heute anziehen und zu einem bleibenden Phänomen werden, kämen wohl auch die EZB und die SNB irgendwann nicht mehr darum herum, zumindest leicht an der Zinsschraube zu drehen.

Falls uns Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht und die Konjunktur auch in Europa heiss läuft, stellt sich durchaus die Zinsfrage, weil dann nämlich die Inflation plötzlich nicht mehr wie jetzt ein temporäres Phänomen ist, sondern zu einem bleibenden Problem wird.

Für Sie stellt sich die Frage, wie viel Risiko Sie bei den Zinsen eingehen wollen und können. Wenn Sie mit dem Zinsrisiko einigermassen leben können, können Sie eine Saron-Hypothek wählen und in diesem und im nächsten Jahr weiter von tiefen Zinsen profitieren. Sollten die Sätze tatsächlich nach oben tendieren, können Sie immer noch in eine Festhypothek wechseln.

Falls Sie aber Mühe mit dem Risiko haben, sollten Sie die sehr tiefen Zinsen für sich anbinden und eine Festhypothek mit Laufzeit fünf bis acht Jahre wählen. Allerdings müssen Sie sich bewusst sein, dass Sie mit einer Festhypothek auch lange gebunden sind. Einen solchen Vertrag würde ich nur abschliessen, wenn es Ihre fest Absicht ist, Ihr Wohneigentum und damit auch die Hypothek sicher während der nächsten fünf bis acht Jahre zu behalten, und wenn Sie auch keine Amortisation beabsichtigen.

Martin Spieler

