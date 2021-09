Elternfrage zur Corona-Impfung – Wann kommt der Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren? Quarantäne und Reihentests zehren an den Nerven der Eltern, weshalb viele die Covid-Impfung für Kinder herbeisehnen. Doch über deren Nutzen sind sich Experten uneinig. Martina Frei

Lösung oder unnötig? Noch ist unklar, wann die Covid-Impfung für Kinder unter 12 Jahren zugelassen wird. Illustration: Benjamin Hermann

Langsam bin ich nur noch genervt: Meine 9-jährige Tochter musste innerhalb der vergangenen fünf Monate dreimal in Quarantäne. Das hat unseren Alltag lahmgelegt und dazu geführt, dass wir später in die Sommerferien gereist sind. Ich würde meine Tochter auf der Stelle gegen Covid impfen lassen, schliesslich tragen ja auch Kinder zur Herdenimmunität bei. Wann können wir mit einer Zulassung des Impfstoffes für Kinder rechnen? Dauert das tatsächlich bis 2022? Und warum dauert das gerade bei den jüngsten Mitgliedern unserer Gesellschaft so lange? Leserfrage von Eva aus Zürich