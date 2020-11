Verlängerung der Corona-Isolation – Wann komme ich hier endlich wieder raus? Das Kantonsarztamt verlängert am Telefon die Corona-Isolation, wenn jemand noch hustet – ohne dass die Erkrankten vom Arzt untersucht werden. Stefan von Bergen

In Berner Wohnungen sitzen an Covid-19 Erkrankte auf behördliches Geheiss bis zu drei Wochen lang fest. Foto: Christian Pfander

Am Ende sollte der junge Mann fast drei Wochen lang mutterseelenallein in seiner Berner Wohnung festsitzen. Das ahnte er allerdings noch nicht, als er von seinem Hausarzt das positive Corona-Testresultat erfuhr. Sofort versuchte er daraufhin – wie vom Arzt angewiesen – das kantonale Contact-Tracing anzurufen. Während Tagen aber blieb er in der telefonischen Warteschlaufe hängen. Als er endlich durchkam, erfuhr er, dass sein Test im System noch gar nicht erfasst war. Den Warncode für die Eingabe in die Covid-App erhielt er erst rund zehn Tage nach seinem positiven Testresultat.