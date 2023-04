Am 20. Mai 1873 erhielten Levi Strauss und Jakob Davis das Patent mit der Nummer US139.121. Das Prinzip der Jeans war offiziell auf der Welt. Foto: PD

Zwei Schriftsteller unterhalten sich über 16 verschiedene Themen. Der Deutsche Benjamin von Stuckrad-Barre und der Schweizer Martin Suter. Die Zwiegespräche sind zwischen zwei Buchdeckeln unter dem Titel «Alle sind so ernst geworden» protokolliert. Die beiden debattieren unter anderem über Jeans. Und so fragt denn Stuckrad-Barre: «Finden sich im Kleiderschrank von Martin Suter Jeans?» Diese Frage habe er schon oft beantwortet, hält Suter fest, und er bleibe dabei: «Ich besitze keine Jeans und dies aus verschiedenen Gründen.» Er habe das Jeansalter definitiv überschritten. Wann und warum? «Ich finde, wenn man nicht Cowboy ist von Beruf, dann sollte man so ab fünfzig nicht mehr unbedingt in Jeans herumgehen.»