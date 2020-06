So rollt der Ball … Infos einblenden

30. April: Abbruch der Meisterschaft in Frankreich

16. Mai: Re-Start der Bundesliga

9. Juni: DFB-Pokal-Halbfinal, 1. FC Saarbrücken – Bayer Leverkusen

10. Juni: DFB-Pokal-Halbfinal, FC Bayern München – Eintracht Frankfurt

11. Juni: Re-Start der La Liga

14. Juni: Viertelfinal im Schweizer Cup, FC Lausanne-Sport – FC Basel

17. Juni: Re-Start der Premier League

19. Juni: Re-Start der Super und Challenge League. Der gesamte Spielplan ist hier und hier zu finden.

20. Juni: Re-Start der Serie A

2. und 6. Juli: Relegationsspiele zur Bundesliga

4. Juli: DFB-Pokal-Final

Ende Juli: Vier Rückspiele in der Champions League

5. und 6. August: Restliche Viertelfinals im Schweizer Cup, FC Winterthur – FC Bavois; FC Luzern – BSC Young Boys, FC Rapperswil-Jona – FC Sion

8. August: Re-Start der Champions- und Europa-League (provisorisch)

8. und 9. August: Halbfinals im Schweizer Cup (provisorisch)

12. August: Final im Schweizer Cup

13. August: Start der Axa Women’s Super League

29. August: Champions-League-Final (provisorisch)

Für die Champions League ist im August ein Blitz-Turnier geplant. Das Format soll an einem neutralen Ort ausgetragen werden, an dem Sicherheit, Isolation und medizinische Versorgung gewährleistet sind. Die Viertel- und Halbfinals würden in einem Spiel anstatt wie üblich in Hin- und Rückspiel absolviert. Das Final ist gemäss aktuellem Stand auf den 29. August terminiert. Gemäss der «Bild» könnte das Turnier in Lissabon stattfinden. Wo das Europa-League-Turnier sein wird, ist derzeit unklar.