Der Schwede beim FC Thun – Wann explodiert Alexander Gerndt?

Alter Schwede – Wann explodiert Alexander Gerndt? Thun ist die dritte Station des 35-jährigen Schweden in der Schweiz – der Cup-Viertelfinal am Donnerstag mit dem FC Thun dazu ein Wiedersehen mit Lugano. Peter Berger

Agiert wieder als Mittelstürmer: Alexander Gerndt (l.) gegen Wils Timothie Zali. Foto: Claudio De Capitani/Freshfocus

Neun Jahre ist Alexander Gerndt nun schon in der Schweiz. Im Februar 2013 war er zu YB gekommen. Ab Sommer 2017 folgten vier Saisons in Lugano. Seit einem halben Jahr ist er zurück in der Deutschschweiz. Vorerst mit einem Einjahresvertrag plus Option auf eine zweite Saison beim FC Thun.