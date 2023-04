Braucht es ein Warnsystem? – Wann der Wind für Züge gefährlich wird Gleich zwei Züge kippten im Kanton Bern am Freitag wegen Windböen um. Eisenbahnexperte Walter von Andrian fordert deshalb neue Richtlinien. Christoph Albrecht Laura Waldorff Martin Bürki

Ein entgleister Zug wie jener in Büren zum Hof ist selten. Am Freitag geschah dies aber gleich zweimal. Foto: Leserreporter «20 Minuten»

Zwei Zugentgleisungen, 15 Verletzte, Schäden in Millionenhöhe – das Sturmtief Mathis hat am Freitag im Kanton Bern bleibende Spuren hinterlassen. In Lüscherz kippte ein Zug des Bahnunternehmens Aare Seeland Mobil (ASM) um. Drei Personen wurden dabei verletzt. Kurz später entgleiste zudem in Büren zum Hof ein Zug des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS), der von Solothurn nach Bern unterwegs war. Die Bilanz dort: 12 Verletzte, darunter ein Schwerverletzter.