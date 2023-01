Ist Prokrastinieren schädlich? – Wann das Aufschieben von Aufgaben krank macht Vor allem junge Menschen tendieren dazu, Pflichten lange vor sich herzuschieben. Doch was für viele nur eine nervige Eigenart ist, hat für andere ernst zu nehmende Auswirkungen auf die Gesundheit.

Berit Uhlmann

Auch wenn es für die Mehrheit einfach nur eine unangenehme Eigenschaft ist: Prokrastinieren kann für einige Menschen problematisch werden. Foto: Getty Images, EyeEm

Die Studentin beginnt ihre Hausarbeit erst in der Nacht vor dem Abgabetermin. Der Angestellte bastelt noch an seiner Präsentation, während die Chefin dieselbe schon ankündigt, und die Reisenden kämpfen unmittelbar vor der Abfahrt noch darum, ihre berstend vollen Koffer zu schliessen. Doch dann schaffen sie es alle doch irgendwie, in letzter Minute – mit einem Hauch von Drama, Genialität, Triumph und einem koketten: «Sorry, ich habe mal wieder prokrastiniert.»