Trail-Keeper-Tag in Gstaad – Wanderwege auf Vordermann gebracht Freiwillige halfen unter Anleitung von Fachpersonen der Gemeinde Saanen einen Tag lang beim Wanderwegunterhalt mit. pd/cb

Vergangenen Freitag fand der erste Trail-Keeper-Tag in der Region Gstaad unter Einhaltung der geltenden Vorsichtsmassnahmen statt. Am Rellerli wurde der bestehende Wanderweg von der ehemaligen Bergstation via Gspan Richtung Schönried durch zwölf Freiwillige, dieses Mal alles Mountainbiker zwischen 30 und 63 Jahren alt, für den Sommer wieder auf Vordermann gebracht.

«Nach dem intensiven Winter und dem regnerischen Frühling waren die Erosionsschäden durch das Wasser entsprechend gross», steht in einer Mitteilung. Die Teilnehmer zusammen mit den drei Wanderwegmeister der Gemeinde Saanen hackten, schaufelten und pickelten den ganzen Tag, um entstandene Schäden zu beheben und die Weganlage, wo möglich, zu verbessern.

«Alle Teilnehmer waren sich einig, dass der erste Trail-Keeper-Tag ein toller Erfolg war und bald in dieser oder ähnlicher Form wieder durchgeführt werden sollte.» Bereits im letzten Jahr wollten Philipp Bigler als Vertreter der Trail-Keeper Saanenland-Simmental, Philipp Becker, Leiter Infrastrukturen der Gemeinde Saanen, und Patrick Bauer, Leiter Destinationsentwicklung bei Gstaad Saanenland Tourismus, einen Tag für den freiwilligen Wegunterhalt organisieren. Die Covid-Situation hatte damals zu einer Absage des festgelegten Termins geführt.

