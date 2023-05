Von Madiswil nach Langenthal – Wandern mit «Sousi» Auf dem Vorplatz von Zulliger Holzbau in Madiswil dehnt sich ein glänzendes Meer von Sousafonen aus, darum herum schwirren Spielerinnen und Spieler – bald startet hier die 13. «Sousi»-Wanderung. Gertrud Lehmann

Video: Iris Andermatt – Schnitt: Sophia Becker

Mit viel Hurra wird jede Gruppe Neuankömmlinge lautstark begrüsst. Sie sind (aus Platzgründen) mit Extrazug oder -bus angereist und kommen aus allen möglichen Landesteilen, sogar aus dem grenznahen Ausland. Sie tragen schwarze T-Shirts mit dem Aufdruck «13. Sousiwanderig», manche sind auch fasnächtlich kostümiert, und sie alle sind umschlungen von ihrem Sousafon, das sich wie eine Boa constrictor um Brustkorb und Schultern windet.

Immer am Pfingstsamstag

Gründer dieses weltweit einzigartigen Anlasses ist der junge Patrick Reichmuth aus Schwyz. «Es begann damit, dass ich nach einem Fest mit meinem Kollegen Sousafon-spielend durch die Strassen zog. Bald gesellten sich weitere dazu, und bei anderer Gelegenheit auch, immer mehr. Darum gründeten wir einen Verein und wanderten fortan jedes Jahr am Pfingstsamstag von Brunnen nach Schwyz.»



Besammlung der Sousaphonisten mit ihren Instrumenten beim Bahnhof Madiswil vor der Wanderung. Foto: Iris Andermatt

Schlussendlich fand man, auch in anderen Gegenden wäre ein Umzug schön. Also traf man sich einmal in Olten und dieses Mal in Madiswil, um nach Langenthal zu wandern und dort ein Platzkonzert zu geben. Nächstes Jahr sei die Ostschweiz dran.

Gemütliches Volk, gemütliche Töne

Veranstalter ist hier das «Barwagen-Team Bleienbach» unter Präsident Roger Heutschi, selbst begeisterter Sousafonist. «Der riesige Platzbedarf machte uns Sorgen», sagt er, immerhin meldeten sich fast 400 Teilnehmende an, dazu Familien und Begleitung. Ab Firma Zulliger wird die Route über sieben Stationen sieben Kilometer via Gutenburg und Lotzwil auf den Wuhrplatz Langenthal führen.

Und weil Sousafonblasen und Wandern sehr durstig machen, kommt man dort erst abends an. «Wir Sousafonliebhaber sind eben ein gemütliches Volk», erklärt Heutschi, so wie auch die Töne, die sie ihrem Instrument entlocken.

Es geht los: Die Sousophonisten marschieren vom Bahnhof Madiswil in Richtung Lotzwil. Foto: Iris Andermatt

Das Sousafon, als tiefstes Bassinstrument, wurde 1890 von John Philip Sousa in Philadelphia erfunden. Es hat einen Trichterdurchmesser von 65 Zentimeter und wiegt zwischen 10 und 20 Kilogramm, je nach Material, ob aus Blech oder Carbon.

Trotz des beachtlichen Gewichts seien etwa 10 Prozent der Spielenden Frauen. Gespielt wird in Militär- oder Blasmusikkapellen und heutzutage immer öfter in «Guggemusigen». Darum die Kostümierung und der Schriftzug auf den Hörnern wie «Rotsee-Möven», «Bärg-Wörze» oder «Räbedibäms»!

Reiz der Monotonie

Ihr gefalle es halt, sagt Jessica Böhlen aus Schönbühl zu ihrem Sousafon. Zum Üben muss sie in den Keller oder in den Wald, denn die Lautstärke ist beachtlich und nicht zu dämmen. Doch, sicher spiele man nach Noten, erklärt eine Frau, die das Notenblatt ihres Partners in Händen trägt. Schwierig scheint die Partitur aber nicht zu sein, da eine Seite genügt.

Langsam kommt Bewegung in die Gesellschaft, der Start hat sich ohnehin schon eine halbe Stunde verzögert. Drei Kollegen trinken rasch ihr Bier aus, sie kommen vom Bodensee. Die «Sousi» sei ihre heimliche Geliebte, behaupten sie. Leider müssten sie am Abend nach Hause, weil sie am Sonntag bei einem Konzert mitmachen, also dürften sie heute nicht «zu wüst tun»!



Durch die Landschaft mit dem Sousafon. Foto: Iris Andermatt

«Sousafon, Sousafon», skandiert jetzt die Menge, und damit Abmarsch! Allerdings nicht militärisch, im Gleichschritt, sondern gemütlich, wie es jedem passt. «Tatü tatü, tatataratata» mit aufgeblasenen Backen, nicht ohrenbetäubend laut, nur kurz und monoton, die ewig gleiche Melodie. Die Anwohner treten vor die Tür und fotografieren, am Bahnhof hat sich ein Spalier gebildet. «Endlich läuft hier mal was», sagt einer.



Dann schlängelt sich der Umzug auf dem Radweg durch die grüne Landschaft davon, ein silberglänzender Tatzelwurm, der in der Ferne verschwindet. Zurück bleibt noch lang im Ohr: «Tatü tatü, tatataratata».

Etwas Stärkung muss sein: Die Sousophonisten geniessen den Sonnenschein während einer Zwischenverpflegung. Foto: Iris Andermatt

