Unfall in Grindelwald – Wanderin beim Abstieg von der First in den Tod gestürzt Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 72-jährige Frau aus dem Kanton Aargau. Warum sie abstürzte, ist noch unklar.

Am Donnerstagmittag um 12 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass in der Region First in Grindelwald eine Wanderin abgestürzt sei. Die aufgebotenen Rettungskräfte konnten die Frau in steilem, felsdurchsetztem Wiesland lokalisieren. Sie konnten indes nur noch den Tod der Frau feststellen. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 72-jährige Schweizerin aus dem Kanton Aargau, wie die Kapo mitteilt.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau im Begriff, mit einem Begleiter auf dem Wanderweg «gelber Brunnen» von der First her in Richtung «Waldspitz» abzusteigen, als sie aus noch zu klärenden Gründen rund 70 Meter den Abhang hinunterstürzte. Im Einsatz standen ein Helikopter der Air Glaciers, Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz und der Kantonspolizei Bern sowie Mitarbeiter der SOS-Station First.

