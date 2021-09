Bergunfall auf dem Niesen – Wanderer nach Sturz verstorben Am Dienstag war in Wengi bei Frutigen ein Mann auf einem Wanderweg unterwegs, als er abstürzte und noch am Unfallort verstarb.

Jedes Jahr verunfallen gemäss BFU 80 Personen tödlich in den Schweizer Bergen, meist beim Bergwandern und Bergsteigen und meistens infolge eines Absturzes. Foto: Archiv/Bruno Petroni

Bei der Kantonspolizei Bern ging am Dienstag kurz vor 16.30 Uhr die Meldung ein, dass sich auf dem Niesen in Wengi b. Frutigen (Gemeinde Reichenbach im Kandertal) ein Bergunfall ereignet habe. Gemäss jetzigem Kenntnisstand war ein Wanderer in Begleitung einer weiteren Person auf einem Wanderweg von der Bergstation Niesen in Richtung Mittelstation Schwandegg unterwegs gewesen.

Aus noch zu klärenden Gründen stürzte der Mann auf Höhe Alpport im Bereich des eher flacheren Weges rund 150 Meter einen Abhang hinunter. Die Begleitperson sowie Drittpersonen alarmierten umgehend die Rettungskräfte und begaben sich in der Folge zum verunfallten Wanderer hinunter.

Als die Einsatzkräfte der Rega bei der Unfallstelle eintrafen, konnte jedoch nur noch der Tod des 70-jährigen Schweizers aus dem Kanton Zürich festgestellt werden.

Zur Klärung der genauen Umstände und des Unfallhergangs hat die Kantonspolizei Bern unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen aufgenommen.

