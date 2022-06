Vize-Gemeindepräsident Saanen – Walter Heer tritt vorzeitig zurück Walter Heer ist seit 2017 Vize-Gemeindepräsident von Saanen. Der FDP-Politiker gab seine Demission im Saaner Gemeinderat auf Ende Jahr infolge Wegzugs bekannt.

Walter Heer tritt auf Ende Jahr aus dem Saaner Gemeinderat zurück. Foto: PD

Kürzlich orientierte Vize-Gemeindepräsident Walter Heer seine Ratskolleginnen und -kollegen über seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat auf Ende 2022, wie die Gemeinde mitteilt. Sein Rücktritt erfolge somit zwei Jahre vor dem ordentlichen Ende der Legislatur. Der Grund: Heer zieht auf Ende des Jahres in eine andere Gemeinde des Saanenlands.

Der Gemeinderat bedauert den vorzeitigen Abgang und dankt Walter Heer für seinen Einsatz in der Bau- und Planungskommission, in nichtständigen Kommissionen und bei zahlreichen politischen Fragestellungen. «Dank seinem angenehmen Umgang konnte er zugunsten der Gemeinde in Verhandlungen und in vielen Besprechungen mit Dritten über die Parteigrenzen hinweg konstruktive Lösungen finden», teilt die Gemeinde mit.

Ersatz durch Nachrücken

Gemäss Abstimmungs- und Wahlreglement der Einwohnergemeinde Saanen gilt in der Verhältniswahl (Proporz) die Ersatzwahl durch Nachrücken. «Das heisst, die erste Ersatzperson der gleichen Liste von 2020 wird vom Gemeinderat als gewählt erklärt», steht in der Mitteilung der Gemeinde weiter. Trete diese ihr Amt nicht an, rücke die nachfolgende Ersatzperson an ihre Stelle.

pd/don

