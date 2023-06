Zu viel Wild im Wald – Waldbesitzer fordern, dass mehr Rehe und Hirsche geschossen werden Seit Jahren hat der Kanton Bern ein Problem mit Wildschäden im Wald. Das Ökosystem sei gefährdet, sagt eine Biologin. Und die Waldbesitzer verlieren die Geduld.

Susanne Graf

Der Mensch ist mit ein Grund, warum sich die Rehe immer stärker ins Waldesinnere zurückziehen. Foto: Olaf Nörrenberg (Archiv)

«Ich habe resigniert», sagt ein Förster. Er glaubt nicht mehr daran, dass es gelingen wird, den Wildtierbestand so zu regulieren, dass der Berner Wald überall stabil bleibt. Namentlich zitiert werden will er nicht. Denn er arbeitet im Auftrag des Kantons. Und dieser wird verantwortlich gemacht für das, was im Berner Wald nicht gut läuft.