Marcel Schneiter, Corona legt vieles lahm, vor allem auch die menschliche Nähe. Wie wirkt sich das auf die Arbeit eines Pfarrers aus, der wie Sie ganz bewusst den Kontakt zu den Menschen sucht?

Die menschliche Nähe fehlt wirklich total. Der Austausch in unserem wöchentlichen Kafitreff. Die Gottesdienste im Altersheim. Die Gespräche bei den Hausbesuchen. Wobei wir als Kirche nach wie vor religiöse Feiern für bis zu 50 Personen veranstalten dürfen – als einer der wenigen öffentlichen Räume, in denen das überhaupt durchführbar ist mit genügend Abstand. Das müssen wir nutzen. Nicht um Moral zu predigen. Sondern weil wir die Möglichkeit haben, in diesem Moment überhaupt etwas zu machen und den Leuten Begegnungen zu ermöglichen. Viele Leute sagen heute von sich, zwar an etwas zu glauben, mit der Kirche als Institution aber nicht viel anfangen zu können. Wir müssen deshalb Feiern gestalten, die auch für Kirchenferne attraktiv sind und die offen sind für einen gemeinsamen Austausch zu existenziellen Fragen.