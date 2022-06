Cholererock-Festival – Wahnsinnsstimmung mit Wanda Mit Witz, Charme, frechen Texten und rockigen Sounds begeisterte die österreichische Band Wanda ihre Fans. Murielle Buchs

Am ersten Abend des Cholererock-Festivals spielt das Wetter zwar nicht so richtig mit. Doch auch der Regen, der zwischendurch fiel, tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch. Foto: Patric Spahni



Donnerstag, 16 Uhr: Hohe Temperaturen, heisse Fans. Heiss auf die musikalischen Acts, die folgen sollten. Den Auftakt am diesjährigen Cholererock-Festival in der Schadaugärtnerei Thun machten die Lokalmatadoren Fancy and the Boys und die Berner Jeans for Jesus. Im Verlauf des Abends zogen dunkle Gewitterwolken auf. Plötzlich goss es wie aus Kübeln. Doch die rund 1000 Festivalbesuchenden liessen sich davon nicht beeindrucken – auch nicht der Hauptact des Abends, die österreichische Rockband Wanda.

Fans von weit her