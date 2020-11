Abstimmung in Uetendorf – Wahltermin wird nicht verschoben Die Gemeindeinitiative, die eine Verschiebung der Gemeindewahlen um ein Jahr anstrebte, wurde abgelehnt. Es bleibt somit alles, wie es ist. Margrit Kunz

Das Gemeindehaus von Uetendorf: Welche Gemeinderäte hier über das Wohl des Dorfes bestimmen, entscheidet sich zum nächsten Mal bei den Wahlen 2023. Foto: Marc Imboden

In Uetendorf wird der Gemeinderat am gleichen Tag gewählt wie der National- und Ständerat. Mit einer Gemeindeinitiative, initiiert durch die GLP, die EVP und die SP, wollte man dies ändern. Im Februar wurde die Initiative mit den nötigen gültigen Unterschriften eingereicht. Diese verlangte, dass die Gemeindewahlen in Zukunft ein Jahr nach den eidgenössischen Wahlen stattfinden sollten. Die Initianten argumentierten, dass damit die Gemeindewahlen einen höheren Stellenwert bekämen, als wenn alles am gleichen Wochenende stattfinde.

Am Sonntag wurde über die Initiative abgestimmt. Bei einer Stimmbeteiligung von 47 Prozent lehnten 1105 Bürger eine Verschiebung der Gemeindewahlen um ein Jahr ab. 856 Stimmberechtigte stimmten für eine Verschiebung.