Support für die Wirtschaft – Wahlkampf ist, wenn der Stapi ins Fabulieren kommt Alec von Graffenried brüstete sich damit, Einsprechern gegen ein Bauprojekt beim Umzug geholfen zu haben. Bei näherer Betrachtung bleibt davon fast nichts übrig. Christoph Hämmann

Im Wahlkampf wird nicht nur mit der Karre schon mal dick aufgetragen: Stadtpräsident Alec von Graffenried auf dem Bärenplatz. Foto: Iris Andermatt

Bern, eine verschlafene Verwaltungsstadt, regiert von einem Rot-Grün-Mitte-Bündnis, das «Wirtschaft» kaum richtig zu buchstabieren weiss? Gegen dieses Klischee kämpfte Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) an, als er kürzlich gegenüber dieser Zeitung erzählte, dass CSL Behring im Wankdorf von einem rekordschnellen Baubewilligungsverfahren profitiert habe. Als er vom 350-Millionen-Bauprojekt erfahren habe, so von Graffenried, seien «alle Hebel in Bewegung» gesetzt worden, um den Medizinalkonzern zu unterstützen.

Der Support der Stadt sei so weit gegangen, «dass wir Einsprechern halfen, eine Wohnung zu finden, damit sie umziehen konnten», legte der Stadtpräsident weiter dar, wie wirtschaftsfreundlich die Stadt offenbar sein kann, wenn das Gegenüber bloss potent genug ist.