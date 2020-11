Versammlung in Iseltwald – Wahlen, Verschiebungen, Beiträge Die Iseltwalder wählten zwei neue Gemeinderäte, verlängerten den Beitrag für den Dorfladen und verschoben den Kreditbeschluss für die Wendeschlaufe. Nathalie Günter

Der Dorfladen im Zentrum von Iseltwald, der weiterhin von der Gemeinde unterstützt wird. Rechter Hand soll für eine halbe Million Franken die Wendeschleife fürs Postauto erstellt werden. Foto: Bruno Petroni

Dass die Gemeindeversammlung in Iseltwald trotz Corona-Pandemie über die Bühne gehen würde, war eine ziemlich sichere Sache. Denn: Es galt am Freitagabend für die 48 Versammlungsteilnehmer, zwei neue Mitglieder des Gemeinderats zu wählen. Und das geschieht in Iseltwald traditionellerweise an der Versammlung, im Vorlauf werden keine Namen kommuniziert.

Die Iseltwalder schrieben im ersten Wahlgang am häufigsten den Namen von David von Bergen (36 Stimmen) auf den roten Wahlzettel. Bei der Wahl für den zweiten Sitz im Gemeinderat setzte sich Patric Kaufmann (34 Stimmen) im zweiten Wahlgang gegen Ernst Abegglen durch. Von Bergen und Kaufmann ersetzen Hans Abegglen und Walter Brunner-Prost, die infolge Ablaufs der Amtszeit nicht wieder gewählt werden konnten. Beide wurden mit kräftigem Applaus verabschiedet.