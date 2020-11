Wahlen im Kanton Bern

In zahlreichen Gemeinden im Kanton Bern finden an diesem Sonntag Abstimmungen und Wahlen statt. So gibt es in Burgdorf, Langenthal, Zollikofen und Worb Gesamterneuerungswahlen. In Sigriswil wird das Gemeindepräsidium neu vergeben. Die Wahl sorgt kantonsweit für Aufsehen, weil sich die SVP-Grossrätin Madeleine Amstutz mit ihrer Partei überworfen hat und nun gegen einen Kandidaten der örtlichen SVP antritt.

Vielerorts wird den kommunalen Stimmberechtigten das Budget fürs kommende Jahr vorgelegt. In der Stadt Bern wird der tiefrote Voranschlag von den bürgerlichen Parteien bekämpft. In Biel verhinderte der Gemeinderat mit der Entnahme aus einer Spezialfinanzierung, dass er ein defizitäres Budget vorlegen muss.

In Laupen sorgt eine Überbauung auf einer Brache für erhitzte Gemüter. Und im St.-Immer-Tal steht eine Grossfusion von fünf Gemeinden auf dem Programm.

Alle Wahlen und Abstimmungen in der Region finden Sie in der Liste unten. (sda)