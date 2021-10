YB-Verteidiger Ulisses Garcia – Wagners Wunsch nach Wucht ist Garcias Glück Bei YB ist der Genfer der Mann der Stunde, zuletzt glänzte der Verteidiger auch in der Kreativzone. Vor dem Heimspiel in der Champions League gegen Villarreal lobt ihn sein Trainer – und feiert selbst ein Jubiläum. Moritz Marthaler

«Auf jeden Fall bin ich gut drauf»: Ulisses Garcia vor dem Heimspiel in der Champions League gegen Villarreal. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Die Analyse kam aus der Ferne, und doch hatte sie Innensicht wie kaum eine zweite. «Bei YB hat man in den letzten Wochen gesehen, dass die Mannschaft mit einem neuen Trainer noch mehr aus sich herausholen konnte.» So meldete das kein Geringerer als Gerardo Seoane, punktemässig der erfolgreichste YB-Trainer, der längere Zeit beim Verein beschäftigt war.

Eine Mannschaft, die mehr aus sich herausholt, besteht aus Spielern, die plötzlich obenauf sind. Ulisses Garcia ist einer von diesen Spielern. Vor dem dritten Auftritt der Young Boys in der Champions League am Mittwoch gegen Villarreal (21.00, Wankdorfstadion) ist er so etwas wie der Mann der Stunde beim Meister. Von der linken Aussenbahn kommen mit ihm mitunter die meisten Impulse für die YB-Offensive, am Samstag beim 1:1 gegen Luzern war er in der Startphase beinahe offensiver Alleinunterhalter. «Es ist schwierig, zu sagen, ob es meine beste Phase ist, auf jeden Fall bin ich gut drauf», sagt der 25-Jährige.