Champions League live – Wagner stellt seine Young Boys um und setzt in Villarreal auf ein 4-3-3

Die YB-Aufstellung:

David Wagner verändert sein Team im Vergleich zur Niederlage in St. Gallen auf drei Positionen: Bürgy ersetzt in der Innenverteidigung den verletzten Camara, Sierro und Rieder kommen im Mittelfeld zum Einsatz. Das deutet auf eine 4-3-3-Grundordnung hin, die so aussehen klönnte:

Faivre – Hefti, Bürgy, Lauper, Garcia – Aebischer, Sierro, Rieder – Fassnacht, Elia, Ngamaleu.

Im Vergleich zum Hinspiel in Bern sind Faivre, Sierro, Bürgy, Rieder und Hefti die Neuen in Wagners Aufstellung.