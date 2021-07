Young Boys vor Spiel bei Slovan – Wagner startet gleich mit doppelter Premiere als YB-Trainer Die Berner beginnen am Mittwoch in Bratislava die Saison. Das Hinspiel in der Qualifikation zur Champions League ist für David Wagner nicht nur deshalb speziell. Dominic Wuillemin

YB-Trainer David Wagner verspürt grosse Vorfreude und Zuversicht. Er sagt: «Wir sind gerüstet für alles, was kommt.» Foto: Raphael Moser

Als YB-Sportchef Christoph Spycher in der Sommerpause einen neuen Trainer suchte, hatte er David Wagner nicht auf seiner Liste. Weil er dachte, der 49-Jährige sei nicht finanzierbar. Der Deutsche ist gestählt durch Premier League und Bundesliga. Und damit nicht der typische Trainer, der eine Anstellung in der Super League annimmt.

Und doch wird Wagner am Mittwoch, wenn die Young Boys bei Slovan Bratislava (20.30 Uhr) in der 2. Runde der Qualifikation zur Champions League gastieren, gleich eine doppelte Premiere erleben. Es ist nicht nur sein erstes Pflichtspiel als YB-Coach, sondern sein erstes überhaupt im Europacup. Nervös sei er nicht, sagt Wagner an der Medienkonferenz in der slowakischen Hauptstadt. «Aber ich verspüre grosse Vorfreude, endlich loslegen zu können.»