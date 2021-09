Die Young Boys nach dem Coup – Wagner, der zuverlässige Riesentöter Nach dem 2:1 gegen Manchester United ist der YB-Coach sichtlich ergriffen und sagt: «Das ist definitiv keine Routine für uns.» Moritz Marthaler

Ergriffen, stolz, glückselig: YB-Trainer David Wagner gelingt wieder eine kleine Sensation gegen Manchester United. Foto: Matthias Hanst (Getty Images)

Die Sternstunde ist eigentlich eine Minute. Und zwar die allerletzte, die 95. in diesem Spiel, in dem im Vorfeld so wenig und plötzlich doch alles möglich schien. Es ist das 2:1 von YB gegen Manchester United, notabene in der Champions League, und es wird ein gründlicher Belastungstest für die Grundmauern des Wankdorfstadions, das schon so viel gesehen hat. Was davon bleibt, sind auch hier wieder: Bilder, Momente, Augenblicke. Wie es nahezu jeder von den Young Boys zu Torschütze Jordan Siebatcheu an die Grundlinie schafft, Goalie David von Ballmoos mit dem Sprint seines Lebens, Trainer David Wagner als allererster Fan seiner so euphorisierend auftretenden Mannschaft.